Внутри ТЦ "Ашан" в Кривом Роге работал цех по производству FPV-дронов и БПЛА

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня утром российские ракеты ударили по торговому центру "Ашан" в Кривом Роге.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Оказалось, что там работал складской терминал и цех по производству беспилотных аппаратов и FPV-дронов.

Украинские СМИ первым делом написали об ударе "по гражданскому объекту". Некоторые предположили, что это очередное попадание ракеты ПВО ВСУ. Позже выяснилось, что в данном ТЦ располагались склады и цех по производству дронов по заказу Укроборонпрома.

Именно ТЦ и стал целью для ракет ВС РФ, которые его уничтожили. Даже европейские СМИ отметили, что такие объекты — "любимое место Киева, чтобы скрыть нечто "неприличное".

По "совпадению", собственником этого торгового центра оказался одноклассник президента Владимира Зеленского и экс-глава его штаба на выборах Иван Бабак.

Благодаря "дружеским связям" лидера Незалежной в Кривом Роге действует немало подобных объектов, где расположены цеха по производству оружия, формы и т. д. — всего того, что закупает Укроборонпром по государственному заказу.