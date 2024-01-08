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Полковник Макгрегор: США могут быть втянуты в войну с Россией в Чёрном море

Силовые структуры

Если Соединённые Штаты решат отправить свои корабли в регион Чёрного моря, то могут быть втянуты в конфликт с Россией.

Полковник Макгрегор: США могут быть втянуты в войну с Россией в Чёрном море
Фото: mil.ru

Об этом сообщил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, РФ очень чувствительно относится к манёврам альянса в этом регионе и жёстко ответит на попытки навредить.

"Если военные корабли подойдут слишком близко к чему-то жизненно важному для русских, русские начнут действовать. Плохая новость заключается в том, что многие русские очень злы на нас. Я действительно очень беспокоюсь, что у них текут слюнки при мысли о том, что они могут причинить нам вред", — в эфире интернет-канала "Strategic Insights Hub" сказал планировщик ряда крупных военных кампаний.

Вашингтон отправил сотни танков, БМП и миллионы патронов для уничтожения русских, поэтому столкновение вполне реально. Если США не будет проявлять осторожность, то могут оказаться втянутыми в войну с Россией, подытожил Макгрегор.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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