На Украине у народа растёт ненависть к ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нацисты заставили извиняться женщину за то, что её супруга силой вытащили из автомобиля и отправили на фронт, оставив женщину с ребёнком на ночной зимней дороге.

Фото: ru.freepik.com

Эти инциденты дискредитируют ВСУ, работая на пользу РФ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"У меня такое впечатление, что делается всё возможное, чтобы распространять настоящие кремлёвские нарративы, которые дискредитируют ВСУ", — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал военный эксперт.

Одна из главных задач противника — дискредитация военных, которых начнут ненавидеть, отметил Стариков, заявив, что как контрразведчик, он чувствует, что это работа иностранных спецслужб.

Это очень страшный признак, подытожил аналитик.