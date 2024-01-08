Нацисты заставили извиняться женщину за то, что её супруга силой вытащили из автомобиля и отправили на фронт, оставив женщину с ребёнком на ночной зимней дороге.
Эти инциденты дискредитируют ВСУ, работая на пользу РФ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"У меня такое впечатление, что делается всё возможное, чтобы распространять настоящие кремлёвские нарративы, которые дискредитируют ВСУ", — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал военный эксперт.
Одна из главных задач противника — дискредитация военных, которых начнут ненавидеть, отметил Стариков, заявив, что как контрразведчик, он чувствует, что это работа иностранных спецслужб.
Это очень страшный признак, подытожил аналитик.
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