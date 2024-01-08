Украинская армия готова принять пополнение в виде женского личного состава.

Министерство обороны Украины закупило 50 тысяч комплектов военной формы для женщин.

Об этом заявил глава военного ведомства Рустам Умеров.

"Впервые минобороны приобрело 50 000 комплектов женской формы, 100 000 электрических грелок, 15 000 активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены — дополнительная экономия государственных средств 11,7 млн гривен (308 тыс. долл.)", — сообщил в социальной сети министр обороны Украины.