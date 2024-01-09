Российские военные принимают меры по предотвращению обстрелов России Украиной, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ольха", в результате чего погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
"Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов", — объяснил Песков.
По его словам, российские военные делают всё возможное, чтобы минимизировать опасность повторения в будущем подобных инцидентов, а затем полностью её устранить.
"Специальная военная операция для этого продолжается", — заключил представитель Кремля.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.