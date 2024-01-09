Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 лучших иностранных фильма, в которых рассказывается об агентах КГБ и советских шпионах
В Москве станет теплее в ночь на 19 января
В Новосибирске пройдет отмененный ранее концерт SHAMAN
Учёные переформатировали бактерии, вызывающие прыщи
Эксперты рассказали, как легко вернуться к работе после праздников
Спикер ВСУ Игнат заявил о дефиците зенитных управляемых ракет
Каспарс Бришкенс: импорт и транзит российского зерна должен попасть под запрет
Актриса Агата Муцениеце поделилась видео с отдыха в Таиланде в компании мужчины
В Роскачестве дали советы, как сохранить лапы питомцу

Российские ПВО сбили над Курском украинский дрон 9 января

0:45
Силовые структуры » Военные новости

Над Курском 9 января сработала ПВО. Соответствующее сообщение сделал губернатор области Роман Старовойт.

Российские ПВО сбили над Курском украинский дрон 9 января
Фото: openverse by Michael Khor is licensed under CC BY 2.0

Также он посоветовал жителям региона сохранять спокойствие.

Еще от губернатора поступила информация о том, что один БПЛА самолетного типа был уничтожен над Курчатовским районом.

Ранее сообщалось о том, что для ВС РФ будет создана линия новых дронов всех типов — от сверхмалых до тяжелых ударных. Заявлено, что в ближайшее время будут повышены возможности военной спутниковой группировки ВС РФ. Шойгу отметил, что следует повысить эффективность применения средств ведения разведки и защиты воздуха.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя Ярас Валюкенас ElitLife: вынужденная остаться в РФ элита планирует скупать Кубань и Крым Олег Володин Ржавый флот Его Величества. Как идут ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Последние материалы
Учёные переформатировали бактерии, вызывающие прыщи
Эксперты рассказали, как легко вернуться к работе после праздников
Спикер ВСУ Игнат заявил о дефиците зенитных управляемых ракет
Каспарс Бришкенс: импорт и транзит российского зерна должен попасть под запрет
Личное пространство и конфиденциальность: 8 неотъемлемых границ в отношениях
Актриса Агата Муцениеце поделилась видео с отдыха в Таиланде в компании мужчины
В Роскачестве дали советы, как сохранить лапы питомцу
За год туристы набросали рекордную сумму денег в римский фонтан Треви
Продюсер Рудченко заявил, что обсуждение "голой" вечерники закончится к весне
Российские ПВО сбили над Курском украинский дрон 9 января
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников