Над Курском 9 января сработала ПВО. Соответствующее сообщение сделал губернатор области Роман Старовойт.
Также он посоветовал жителям региона сохранять спокойствие.
Еще от губернатора поступила информация о том, что один БПЛА самолетного типа был уничтожен над Курчатовским районом.
Ранее сообщалось о том, что для ВС РФ будет создана линия новых дронов всех типов — от сверхмалых до тяжелых ударных. Заявлено, что в ближайшее время будут повышены возможности военной спутниковой группировки ВС РФ. Шойгу отметил, что следует повысить эффективность применения средств ведения разведки и защиты воздуха.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.