Российские ПВО сбили над Курском украинский дрон 9 января

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Над Курском 9 января сработала ПВО. Соответствующее сообщение сделал губернатор области Роман Старовойт.

Фото: openverse by Michael Khor is licensed under CC BY 2.0

Также он посоветовал жителям региона сохранять спокойствие.

Еще от губернатора поступила информация о том, что один БПЛА самолетного типа был уничтожен над Курчатовским районом.

Ранее сообщалось о том, что для ВС РФ будет создана линия новых дронов всех типов — от сверхмалых до тяжелых ударных. Заявлено, что в ближайшее время будут повышены возможности военной спутниковой группировки ВС РФ. Шойгу отметил, что следует повысить эффективность применения средств ведения разведки и защиты воздуха.