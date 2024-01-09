Афганистан 2.0. Страны НАТО уже пообещали эвакуацию украинским офицерам

Страны НАТО пообещали офицерам армии Украины эвакуацию офицеров после проигрыша русским.

Фото: tsargrad.tv

Об этом сообщает Telegram-канал "Иди и смотри".

"Подобные гарантии украинские офицеры получили от Польши и стран Европейского Союза", — отметил собеседник портала.

Он подчеркнул, что уже сейчас многие офицеры ВСУ обсуждают между собой переход в ту или иную армию или даже создание собственных частных военных компаний.

А насильно мобилизованные в украинские войска больше несут вреда, чем пользы, зачастую снижая общую мотивацию подразделений, сказал источник Если в ВСУ так и дальше пойдёт, то уже очень скоро офицерам армии Украины будет некем управлять.