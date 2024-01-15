На Украине уверены, что русские повторят опыт по ЧВК "Вагнер"

В Киеве заявили, что русские готовят реинкарнацию ЧВК "Вагнер"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ планирует использовать опыт частной военной компании "Вагнер" для наступления в феврале или к лету.

Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

Об этом сообщил киевский аналитик Иван Киричевский.

"Русские фактически пошли на реинкарнацию структуры ЧВК "Вагнер". В том смысле, что создать большой массив из их войск из наёмников. Даже Сырский на днях фиксировал, что-таки да, уже русскими используется этот так называемый Добровольческий штурмовой корпус в боях под Артёмовском. Это у русских такой метод, чтобы за счёт наёмников, которых им не сильно жалко, сэкономить кадровые войска, чтобы попытаться возобновить наступления в феврале или летом этого года", — заявил пропагандист.

По его словам, армия РФ пытается повторить историю с ЧВК, а для киевской власти это проблема. Поскольку российская армия пытается экономить военные ресурсы для более масштабного наступления, подытожил Киричевский.