В Газе погибло 24 тыс человек с 7 октября

С начала палестино-израильского конфликта в Газе погибло 24 тысячи человек

Около 24 100 человек погибли в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Речь идёт о жертвах палестино-израильского конфликта. Информация приводится в Telegram-канале анклава.

Фото: ru.freepik.com

Кроме того, как сообщает Telegram-канал около 60 834 человека были ранены. За последние 24 часа в Газе после нападения ЦАХАЛ погибли 132 человека, 252 получили ранения.

Отмечается, что множество погибших находятся под завалами строений Газы. Спасатели не могут до них добраться.

Ранее сообщалось о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) оказывает прямую поддержку израильским вооруженным силам в их военной кампании против Израиля, рассказали журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они пишут, почему ЦРУ так активно действует в рамках израильско-палестинской войны и объясняют, как это отразилось на ходе конфликта.