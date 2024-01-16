"Флокс" и "Вена" — новые контрбатарейные орудия ВС РФ

Обозреватель Даманцев оценил новые русские самоходки ВС РФ "Флокс" и "Вена"

На фронт поступили новые российские артиллерийские высокомобильные орудия, предназначенные для ведения контрбатарейной борьбы. В частности, это 120-мм самоходки "Вена" и "Флокс".

Фото: скриншот из видео очевидцев

"Эффективность применения этих САУ заключается в применении перспективных автоматизированных систем управления наведением и огнём и обмена информацией и целеуказания, которая может поступать от старшего офицера, дронов оптико-электронной разведки или контрбатарейных РЛС "Зоопарк-1 М"", — рассказывает обозреватель издания "Военное дело" Евгений Даманцев.

Данная система автоматизации сможет перевести "Вену" в боевое положение лишь за 1 минуту. Что касается свертывания, то оно проводится ещё более оперативно.

Скорострельность "Вены" — 10 выстрелов в минуту/мин, и данное оружие способно накрывать позиции ВСУ в радиусе 9 километров в режиме "огневого налёта".

Самоходка "Флокс"на колёсном шасси "Урал-4320", по характеристикам похож на "Вену", но в отличие даже от неё, боевое развёртываение происходит за 20 секунд (!).

Скорострельность тоже достигает 10 выстрелов. Единственный недостаток — ручное заряжание. Тем не менее, он компенсируется молниеносным развёртыванием и свёртыванием самоходки.