Украинский дрон упал на храм Архангела Михаила над Воронежем

Обломки украинского дрона, сбитого ночью 16 января над Воронежем, упали на храм Архангела Михаила

Обломки украинского дрона, сбитого ночью на 16 января над Воронежской областью, упали на храм Архангела Михаила.

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Так, в результате атаки украинских дронов в селе Девица Семилукского района было повреждено строение храма. Отмечается, что обломок попал в колокольню. В храме должен быть проведен косметический ремонт. Также очевидцы сообщили, что БПЛА обнаружили на земле на далёком расстоянии от церкви.

В Воронеже факт ЧП был подтверждён, но подробности не приводятся. На месте происшествия проводят расследовние.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ подсчитало астрономические потери ВСУ в технике. Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО. Ведомство подсчитало потери противника в технике и привело результаты в своей очередной сводке.