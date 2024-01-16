Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, как участник "Дома-2" Тигран Салибеков хочет назвать сына от 21-летней возлюбленной
Зоопсихолог связала болезни домашних питомцев с одиночеством
Baza: беспилотник ВСУ в Воронежской области поразил храм
ERR: в Эстонии задержан российский профессор Морозов
Сытный и простой в приготовлении суп из брокколи с сыром
Сырский сообщил о переходе к активной обороне на восточном фланге
3 лучших фильма, повествующих о попытках человека противостоять мощной стихии
В Минобороны заявили, что ВСУ в своём первоначальном виде была уничтожена в мае 2022 года
Водителям сказали, что делать, если врезались в спецтехнику
Украинский дрон упал на храм Архангела Михаила над Воронежем

Обломки украинского дрона, сбитого ночью 16 января над Воронежем, упали на храм Архангела Михаила

Силовые структуры » Военные новости

Обломки украинского дрона, сбитого ночью на 16 января над Воронежской областью, упали на храм Архангела Михаила.

Обломки украинского дрона, сбитого ночью 16 января над Воронежем, упали на храм Архангела Михаила
Фото: Unsplash

Так, в результате атаки украинских дронов в селе Девица Семилукского района было повреждено строение храма. Отмечается, что обломок попал в колокольню. В храме должен быть проведен косметический ремонт. Также очевидцы сообщили, что БПЛА обнаружили на земле на далёком расстоянии от церкви.

В Воронеже факт ЧП был подтверждён, но подробности не приводятся. На месте происшествия проводят расследовние.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны РФ подсчитало астрономические потери ВСУ в технике. Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО. Ведомство подсчитало потери противника в технике и привело результаты в своей очередной сводке.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Иран неожиданно атаковал США в Ираке. США должны, но не ответят ударом по КСИР Любовь Степушова "Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Последние материалы
Baza: беспилотник ВСУ в Воронежской области поразил храм
ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами "Инферно"
Сытный и простой в приготовлении суп из брокколи с сыром
ERR: в Эстонии задержан российский профессор Морозов
3 лучших фильма, повествующих о попытках человека противостоять мощной стихии
В Минобороны заявили, что ВСУ в своём первоначальном виде была уничтожена в мае 2022 года
Водителям сказали, что делать, если врезались в спецтехнику
Сорта малины с жёлтыми ягодами
"Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет
Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников