Украинский дрон упал на храм Архангела Михаила над Воронежем

Обломки украинского дрона, сбитого ночью на 16 января над Воронежской областью, упали на храм Архангела Михаила.
Так, в результате атаки украинских дронов в селе Девица Семилукского района было повреждено строение храма. Отмечается, что обломок попал в колокольню. В храме должен быть проведен косметический ремонт. Также очевидцы сообщили, что БПЛА обнаружили на земле на далёком расстоянии от церкви.
В Воронеже факт ЧП был подтверждён, но подробности не приводятся. На месте происшествия проводят расследовние.
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