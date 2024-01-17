Утром над российским регионом перехватили 2 БПЛА и сбили четыре ракеты "Вампир"

Над Белгородской областью сбили четыре ракеты "Вампир"

Сегодня утром, 17 января, российские военные перехватили два беспилотника самолетного типа и сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: Скриншот из видео

Очередная попытка киевского режима устроить теракт в Белгороде произошла в 02:40 по московскому времени. Предупреждение о ракетной опасности действовало в Белгороде и окрестностях до семи утра.

В администрации региона сообщили, что пострадавших нет. В результате атаки в нескольких домах в Белгородской области повреждены стекла домов. На место выехали оперативные службы: оценивают ущерб.