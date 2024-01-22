Зачем США злят Россию, отправляя военные самолёты к Крыму

Политолог Блохин: самолёты США у Крыма проверяют Россию на прочность

США отправляют свои военные самолёты к Крыму, чтобы проверить Россию на прочность, заявил политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин изданию Pravda.Ru в понедельник.

Фото: U.S. Air Force

По данным Flightradar24, во время ракетной атаки ВСУ на Крым 21 января неизвестный самолёт ВМС США кружил примерно в 250 км от западного побережья полуострова. Когда 22 сентября 2023 года киевский режим ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе, патрульный разведывательный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon приближался на расстояние до 300 км, а перед этим там был замечен американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Основная задача этих полётов — разведывательная, прокомментировал Блохин.

"Они помогают ВСУ нацеливаться на нужные объекты, по которым необходимо наносить удары. Они, по сути, предоставляют координаты, по которым ВСУ отрабатывают", — пояснил он.

Регулярные полёты самолётов США и их союзников по НАТО у берегов Крыма — это ещё и элемент информационно-психологического давления.

"Они нас проверяют на прочность по всему периметру наших границ, где вообще представлены наши интересы, — заметил эксперт. — Это такая классическая тактика, стратегия, которая использовалась ещё в годы холодной войны СССР и Соединённых Штатов".

Запад занимался этим и до начала СВО, напомнил политолог, приведя в пример инцидент с британским эсминцем Defender в 2021 году, который российским пограничникам пришлось отогнать от Крыма предупредительным огнём.

По мнению Блохина, в случае грубых нарушений государственной границы РФ возможно силовое противодействие подобного рода вылазкам.