ВСУ готовят новые подразделения и перебрасывают технику на север Херсонской области

Жители Николаева сообщили о переброске сил ВСУ в сторону Херсонской области

Жители украинского города Николаев рассказали о больших колоннах техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), движущихся в сторону Снигиревского округа Херсонской области.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

Помимо масштабных перемещений личного состава и техники ВСУ, на полигонах, расположенных в окрестностях Николаева, в последнее время часто слышны звуки стрельбы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"Местные жители сообщают о прохождении колонн техники на север области", — сообщил он.

По мнению депутата, под Николаевом ведется интенсивная подготовка и боевое слаживание новых подразделений украинской армии. Ранее стало известно, что командование ВСУ изымает у жителей подконтрольного Киеву Снигиревского округа частную строительную технику. В этих местах в данный момент ведутся инженерные работы, в частности, строятся мосты для упрощения переброски сил вдоль линии соприкосновения.

Накануне представитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что боевики ВСУ начали перемещение к новой линии обороны, выстроенной на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Она находится на расстоянии от трёх до 12 километров от нынешней линии фронта и представляет собой систему сильно заглубленных фортификационных сооружений.