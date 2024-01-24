ГУР: Командира диверсионной группы убили в РФ

Командира диверсионной группы украинской разведки, полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Бабия убили. Информацию об этом 24 января заявили в ГУР.
Бабия посмертно наградили званием Героя Украины. Как сообщает ГУР, разведгруппа отступила на 600 километров от украинской границы. Была осуществлена попытка атаки аэродрома. Полковника убили, когда группа оказалась в засаде.
Минобороны РФ ещё не дало комментариев по случаю убийства.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооружённых сил (ВС) России при помощи высокоточного оружия нанесли удар по местам производства на Украине ракет, боеприпасов, а также взрывчатых веществ.
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