ГУР: Командира диверсионной группы убили в РФ

В ГУР сообщили о том, что командира группы украинских диверсантов убили в России

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Командира диверсионной группы украинской разведки, полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Бабия убили. Информацию об этом 24 января заявили в ГУР.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Бабия посмертно наградили званием Героя Украины. Как сообщает ГУР, разведгруппа отступила на 600 километров от украинской границы. Была осуществлена попытка атаки аэродрома. Полковника убили, когда группа оказалась в засаде.

Минобороны РФ ещё не дало комментариев по случаю убийства.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооружённых сил (ВС) России при помощи высокоточного оружия нанесли удар по местам производства на Украине ракет, боеприпасов, а также взрывчатых веществ.