ВСУ выпустила по России две ракеты "Точка-У"

Минобороны: Минобороны сообщило о перехвате выпущенных ВСУ ракет "Точка-У"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели обстрел российской территории ракетами "Точка-У". Соответствующую информацию приводит Минобороны России.

Фото: President.gov.ua

В ведомстве также заявили, что обе выпущенные украинскими войсками были перехвачены.

Ранее сообщалось о том, что командира диверсионной группы украинской разведки, полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Бабия убили. Бабия посмертно наградили званием Героя Украины. Как сообщает ГУР, разведгруппа отступила на 600 километров от украинской границы. Была осуществлена попытка атаки аэродрома. Полковника убили, когда группа оказалась в засаде.