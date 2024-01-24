Знали ли ВСУ, что стреляют по своим в российском Ил-76

Политолог Александров допустил, что ВСУ сбили Ил-76 по ошибке

ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими военнопленными по ошибке, допустил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров в разговоре с Pravda.Ru.

Фото: соцсети

Утром 24 января над Белгородской областью ракетой, запущенной со стороны Харькова, был сбит российский военно-транспортный самолёт, который вёз 65 украинских военнопленных на обмен. Этот инцидент стал самой массовой гибелью боевиков ВСУ по вине своих же. Похожий случай с обстрелом колонии в Еленовке, когда погибло более 50 пленных "азовцев"*, заставил предположить умышленный характер очередного злодеяния киевского режима.

Политолог не согласился с этим предположением.

"Я не думаю, что они там, на линии фронта, знали, что этот конкретный самолет перевозит военнопленных украинских. С их стороны это была ошибка", — полагает он.

Но это вовсе не означает, что киевской власти важны жизни своих военных.

"Они, по-моему, готовы разбрасываться жизнями своих солдат и офицеров, им, грубо говоря, плевать на то, сколько погибнет людей. Они устроили там мясорубку — уже полмиллиона украинских солдат и офицеров погибло. Поэтому 100 с лишним человек больше, 100 с лишним человек меньше…" — заметил Александров.

Возможно, при перевозке украинских военнопленных российская сторона не обеспечила достаточного прикрытия рейса, добавил он. Если так, то напрасно.

"У нас, видимо, посчитали, коли мы везём украинских военнопленных, то, значит, можно расслабиться, не соблюдать меры предосторожности, не прикрывать этот самолёт ничем, что они не будут по своим стрелять. Это значит плохо знать психологию нынешнего киевского нацистского режима, который ради мелкой выгоды готов на любое преступление", — прокомментировал эксперт.

*Нацбатальон "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.