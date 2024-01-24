Как Россия отомстит Украине за теракт в Донецке

Как Россия отомстит Украине за теракт в Донецке: "Киев сильно пострадает"

Киев сильно пострадает, а ответ на теракты в ДНР.

Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

Вооружённые силы Украины проиграли на поле боя, поскольку совершают всё больше террористических актов на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает автор статьи с сайта infoBRICS.

Все эти жуткие и бесчеловечные преступления Украины никак не повлияют на линию фронта, а вот столица Украины — Киёв серьёзно пострадает в военном и в дипломатическом плане, отмечает издание.