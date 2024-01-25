Президент Украины Владимир Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией".
Сегодня у Зеленского всё меньше поддержки силовиков.
"Зeлeнский оказался в трудном положении. Он терпит неудачу в конфликте с РФ, его союзники устали, коррупция в стране, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — пишет испанское издание ABC.
Сегодня Зеленский "подобен Адольфу Гитлеру", и находится в бункере и отказывается покидать страну.
По словам автора, президент близок к отставке, а Запад всеми силами пытается вытащить из бункера на Банковой, где он буквально проводит сутки.
"Зeлeнский отклонил призывы зарубежных лидеров бежать из страны и остался в Киeве, спустившись в бункер построенный в СССР под своей штаб-квартирой. Пустынные и жуткие спартанские условия подземелья, тяжело переживаются президентом", — подытожил материал.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.