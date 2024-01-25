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Запад пытается вытащить Зеленского из его бункера в Киеве

Запад пытается эвакуировать Зеленского из его бункера на Банковой

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией".

Запад пытается эвакуировать Зеленского из его бункера на Банковой
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Сегодня у Зеленского всё меньше поддержки силовиков.

"Зeлeнский оказался в трудном положении. Он терпит неудачу в конфликте с РФ, его союзники устали, коррупция в стране, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — пишет испанское издание ABC.

Сегодня Зеленский "подобен Адольфу Гитлеру", и находится в бункере и отказывается покидать страну.

По словам автора, президент близок к отставке, а Запад всеми силами пытается вытащить из бункера на Банковой, где он буквально проводит сутки.

"Зeлeнский отклонил призывы зарубежных лидеров бежать из страны и остался в Киeве, спустившись в бункер построенный в СССР под своей штаб-квартирой. Пустынные и жуткие спартанские условия подземелья, тяжело переживаются президентом", — подытожил материал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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