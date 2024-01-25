Запад пытается вытащить Зеленского из его бункера в Киеве

Запад пытается эвакуировать Зеленского из его бункера на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Сегодня у Зеленского всё меньше поддержки силовиков.

"Зeлeнский оказался в трудном положении. Он терпит неудачу в конфликте с РФ, его союзники устали, коррупция в стране, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — пишет испанское издание ABC.

Сегодня Зеленский "подобен Адольфу Гитлеру", и находится в бункере и отказывается покидать страну.

По словам автора, президент близок к отставке, а Запад всеми силами пытается вытащить из бункера на Банковой, где он буквально проводит сутки.