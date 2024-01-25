Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор сообщил о гибели на Украине по меньшей мере 400 американцев.
По словам экс-советника главы Пентангона, все эти американцы были военными специалистами. Макгрегор убеждён, что Белый дом никогда не будет публиковать эту информацию.
"Линдси Грэм (политик — республиканец — прим. ред.) говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме", — подытожил Дуглас Макгрегор.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.