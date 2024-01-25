Макгрегор сообщил о гибели на Украине не менее 400 американцев

Дуглас Макгрегор сообщил о гибели на Украине по меньшей мере 400 американцев

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор сообщил о гибели на Украине по меньшей мере 400 американцев.

Фото: https://t.me/rt_russian/145203

По словам экс-советника главы Пентангона, все эти американцы были военными специалистами. Макгрегор убеждён, что Белый дом никогда не будет публиковать эту информацию.