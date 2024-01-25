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Даманцев рассказал, как работает неуловимый сверхзвуковой "Калибр-М"

Даманцев: неуловимая сверхзвуковая ракета "Калибр-М" несёт смерть всем

Силовые структуры

Сверхзвуковая универсальная крылатая ракета "Калибр" является уникальной в своем классе и запускается не только с кораблей, но и также с наземных установок комплекса.

Даманцев: неуловимая сверхзвуковая ракета "Калибр-М" несёт смерть всем
Фото: RusVesna

Об этом сообщает эксперт Евгений Даманцев.

Он отметил, что "Калибр" оснащён активной радиоокационной головкой самонаведения, которая может не только обнаруживать и захватывает цели, ну и также их распознавать.

Также она может работать и в пассивном режиме, работает как пеленгатор или радар. Эти возможности превращают ракету в немение многофункциональный инструмент, как ракета "Оникс".

Не менее важным преимуществом сверхзвуковой ракеты является наличие двухступенчатой компоновки с боевой ударные ступенью. На расстоянии в 40 км от цели ракета головкой самонаведения находит цель, ступень отстреливается, а далее ракета запустив твердотопливный разгонный блок, разгоняет ракету да колоссальный скорости.

Зенитно-ракетные комплексы врага лишь за 35 секунд могут спастись, иначе боевая ступень снижается до минимальных высот, прячется и становится невидимой для радаров неприятеля.

Также сам "Калибр" имеет малуюотражающую поверхность, что делает его также невидимым. Противозенитные манёвры он выполняет с перегрузками до 25 единиц. Это значит, что украинские комплексы с С-300 и NASAMS бесполезны, пишет "Военное дело".

По мнению Даманцева на сегодня многоцелевая ракета "Калибр-М" — это одна из самых совершенных ракет для преодоления заслонов про противника.

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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