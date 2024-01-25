Найдены обломки ракеты, которой киевский режим сбил Ил-76 с пленными

На месте падения Ил-76 в Белгородской области нашли обломки ракеты

На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Фото: ТАСС

"На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, поиски продолжаются — любые фрагменты самолёта, металлических конструкций, найденные на большой территории вокруг эпицентра ЧП, помогут в его расследовании.

Военно-транспортный самолёт Ил-76, доставлявший украинских военнопленных к месту обмена, был сбит 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, воздушное судно было поражено двумя ракетами ВСУ, запущенными со стороны Харькова.