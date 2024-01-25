Киев сбил Ил-76 из американского ЗРК Patriot

Во Франции заявилил, что ВСУ могли сбить Ил-76 из американского ЗРК Patriot

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины могли сбить российский транспортный самолёт Ил-76 из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Фото: armenianreport.com

Об этом сообщило французское радио Franceinfo.

Ранее СБУ якобы открыто уголовное дело по сбитому росийскому "транспортникку", в котором назодилось почти 90 военнопленных ВСУ.

"Когда "союзничек" так облажался, что врать уже просто нет смысла", — комментирует портал "ИноСми".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине