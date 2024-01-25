Киев сбил Ил-76 из американского ЗРК Patriot

Вооружённые силы Украины могли сбить российский транспортный самолёт Ил-76 из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Об этом сообщило французское радио Franceinfo.
Ранее СБУ якобы открыто уголовное дело по сбитому росийскому "транспортникку", в котором назодилось почти 90 военнопленных ВСУ.
"Когда "союзничек" так облажался, что врать уже просто нет смысла", — комментирует портал "ИноСми".
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.