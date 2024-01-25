Киев во всём зависит от Запада, а их краны перекрыты, и ВСУ продолжают обороняться.
Об этом заявил генерал в отставке (Испания) Педро Питарч.
В сложившейся ситуации Зеленский из кожи лезет, пытаясь не дать конфликту с РФ "выпасть из тяжёлого мешка международных проблем".
"В отчаянии он пытается продлить своё планирующее падение, надеясь на благоприятное изменение ситуации, и погружён в сложную среду: он проигрывает войну; доноры устали; коррупция процветает; разногласия с Генштабом; и, самое главное, появились другие конфликты (Ближний Восток), которые кажутся более неотложны и экспансивны, — отметил испанский офицер".
Военные усилия Киева ограничиваются рассредоточенными действиями, которые, несмотря на малую оперативную ценность, тут же раздуваются СМИ. Они-то пока и создают якобы прочный образ возможностей Украины, которых на самом деле у неё нет.
Автор также отмечает, что у России сейчас несрмненно больше шансов на успех.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.