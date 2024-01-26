Обозреватели в Польше сообщают, что США уже стали создавать на Украине колониальную администрацию.
Её возглавят украинцы, прошедшие обучение в США. В декабрьском визите туда, Владимир Зеленский дал рекомендации относительно изменений в правительстве.
При этом американский Госдеп угрожает Банковой обнародовать "убийственное" коррупционное досье на команду президента.
"Позволила бы какая-нибудь суверенная страна, даже управляемая извне, такое унижение? Можно с уверенностью сказать, нет", — пишет автор польского издания.
Но и с Польшей происходит то же: правительство активно "приглашает" военных США, ложно думая, что принимает решение сначала об их размещении, а потом "навсегда", сетует издание.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.