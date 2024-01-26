Не только Украина: Польша также теряет суверенитет в угоду США

Dziennik Polityczny: Польша как и Украина теряет суверенитет в угоду США

Обозреватели в Польше сообщают, что США уже стали создавать на Украине колониальную администрацию.

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Её возглавят украинцы, прошедшие обучение в США. В декабрьском визите туда, Владимир Зеленский дал рекомендации относительно изменений в правительстве.

При этом американский Госдеп угрожает Банковой обнародовать "убийственное" коррупционное досье на команду президента.

"Позволила бы какая-нибудь суверенная страна, даже управляемая извне, такое унижение? Можно с уверенностью сказать, нет", — пишет автор польского издания.

Но и с Польшей происходит то же: правительство активно "приглашает" военных США, ложно думая, что принимает решение сначала об их размещении, а потом "навсегда", сетует издание.