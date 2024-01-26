Украинская пропаганда выложила невнятный ролик, где пытается объяснить, почему народ не хочет эвакуироваться из Купянского района.
Ролик приедоставляет Telegram-канал "На самом деле в Харькове".
При этом, люди на видео явно не горят желанием объяснять истинные причины. А некоторые просто "съезжают" с темы. И националисты никак не могут понять, почему те не желают уезжать.
Но всё понятно: 90 процентов населения Купянского района ждёт прихода России, и готовы находиться под обстрелами, лишь бы скорее оказаться по нашу сторону.
"Даже под обстрелом лучше, чем под украинской оккупацией", — комментирует Telegram-канал "Украина.ру"
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