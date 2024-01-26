Националисты удивлены, почему люди не хотят эвакуироваться с Купянска

Киев удивлён, почему люди не хотят эвакуироваться с Купянска

Украинская пропаганда выложила невнятный ролик, где пытается объяснить, почему народ не хочет эвакуироваться из Купянского района.

Фото: https://wirtualnynowydwor.pl

Ролик приедоставляет Telegram-канал "На самом деле в Харькове".

При этом, люди на видео явно не горят желанием объяснять истинные причины. А некоторые просто "съезжают" с темы. И националисты никак не могут понять, почему те не желают уезжать.

Но всё понятно: 90 процентов населения Купянского района ждёт прихода России, и готовы находиться под обстрелами, лишь бы скорее оказаться по нашу сторону.