ВС РФ продолжают операцию по окружению Авдеевки.
Об этом 27 января сообщает военкор Евгений Лисицын.
Основные столкновения происходят на ул. Чернышевского, Спортивной и Соборной. Укрепрайон "Царская охота" остаётся под контролем РФ.
Артёмовское направление: ВС РФ отступили из центра Богдановки, но сохраняют контроль над северо-восточной окраиной села. Российские подразделения смогли продвинуться через лесопосадки до окраин Красного (Ивановского) и укрепиться на перекрёстке ул. Садовой и Шоссейной на трассе Т-0504.
Кременское направление: ВС России продвигаются севернее Белогоровки. Основной задачей является вытеснение противника из населённого пункта и взятие Григоровки. Операторы БЛА "Ланцет" в течение дня поразили несколько самоходных гаубиц ВСУ в районе Северска, что стало первым таким случаем за последние несколько месяцев.
Анализ:
Операция по окружению Авдеевского укрепрайона будет продолжаться. Российские войска, вероятно, продолжат продвигаться вглубь города, используя артиллерию и авиацию.
В случае успеха российской армии, Авдеевка будет полностью окружена и взята под контроль. Это позволит российской армии создать более выгодные условия для наступления на Славянск и Краматорск.
На Кременском направлении ВС России, вероятно, будут продолжать продвигаться в направлении Славянска. Это позволит российской армии создать более выгодные условия для наступления на город.
В целом, ситуация на фронте продолжает развиваться в пользу России. Российские войска продолжают продвигаться вглубь украинской территории, используя артиллерию и авиацию.
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