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ВС РФ продолжают продвигаться вглубь Украины, используя артиллерию и авиацию

Фронтовая сводка по состоянию 27 января от военкора Евгения Лисицына

1:49
Силовые структуры

ВС РФ продолжают операцию по окружению Авдеевки.

Фронтовая сводка по состоянию 27 января от военкора Евгения Лисицына
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом 27 января сообщает военкор Евгений Лисицын.

Основные столкновения происходят на ул. Чернышевского, Спортивной и Соборной. Укрепрайон "Царская охота" остаётся под контролем РФ.

Артёмовское направление: ВС РФ отступили из центра Богдановки, но сохраняют контроль над северо-восточной окраиной села. Российские подразделения смогли продвинуться через лесопосадки до окраин Красного (Ивановского) и укрепиться на перекрёстке ул. Садовой и Шоссейной на трассе Т-0504.

Кременское направление: ВС России продвигаются севернее Белогоровки. Основной задачей является вытеснение противника из населённого пункта и взятие Григоровки. Операторы БЛА "Ланцет" в течение дня поразили несколько самоходных гаубиц ВСУ в районе Северска, что стало первым таким случаем за последние несколько месяцев.

Анализ:

Операция по окружению Авдеевского укрепрайона будет продолжаться. Российские войска, вероятно, продолжат продвигаться вглубь города, используя артиллерию и авиацию.

В случае успеха российской армии, Авдеевка будет полностью окружена и взята под контроль. Это позволит российской армии создать более выгодные условия для наступления на Славянск и Краматорск.

На Кременском направлении ВС России, вероятно, будут продолжать продвигаться в направлении Славянска. Это позволит российской армии создать более выгодные условия для наступления на город.

В целом, ситуация на фронте продолжает развиваться в пользу России. Российские войска продолжают продвигаться вглубь украинской территории, используя артиллерию и авиацию.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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