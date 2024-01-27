С утра у Крыма замечено дежурство БПЛА-разведчика Northrop Grumman RQ-4B

Сегодня, 27 января, в субботу, с самого раннего утро близ берегов Крыма замечено дежурство высотного беспилотного американского аппарата разведчика Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
Дрон имеет позывной FORTE15, и по всей вероятности, долго мониторил обстановку около города Севастополь. Также была промониторена территория около Крымского моста.
После нескольких кругов беспилотный аппарат сместился в сторону побережья российского Краснодарского края.
Скорее всего, неприятель замышляет какую-нибудь провокацию на Крым.
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