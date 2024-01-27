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С утра у Крыма замечено дежурство БПЛА-разведчика Northrop Grumman RQ-4B

С утра у Крыма дежурит высотный дрон-разведчик Global Hawk

Силовые структуры

Сегодня, 27 января, в субботу, с самого раннего утро близ берегов Крыма замечено дежурство высотного беспилотного американского аппарата разведчика Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

С утра у Крыма дежурит высотный дрон-разведчик Global Hawk
Фото: https://www.flightradar24.com/

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

Дрон имеет позывной FORTE15, и по всей вероятности, долго мониторил обстановку около города Севастополь. Также была промониторена территория около Крымского моста.

После нескольких кругов беспилотный аппарат сместился в сторону побережья российского Краснодарского края.

Скорее всего, неприятель замышляет какую-нибудь провокацию на Крым.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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