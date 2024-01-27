Уже прошло практически два года с начала конфликта на Украине. Россия вновь перехватила инициативу, и ее преимущество в нескольких ключевых областях продолжает расти, сообщает Business Insider.
По мнению автора издания, Москва сильнее Киева в нескольких стратегических областях. Для ВСУ ситуация сейчас сложная, они испытывают трудности, в то время как российская военная машина набирает обороты.
"Украинские войска в настоящее время страдают от нехватки боеприпасов и уступают в численности российской армии", — пишет журналист.
Кроме того, растут опасения по поводу будущей американской помощи Киеву, так как дополнительное финансирование задерживает Конгресс. Запад переживает, что прекращение поддержки может иметь катастрофические последствия для киевского режима.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.