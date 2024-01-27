Business Insider: Россия значительно превосходит Украину

BI: У РФ есть преимущество перед Украиной в ключевых областях

Уже прошло практически два года с начала конфликта на Украине. Россия вновь перехватила инициативу, и ее преимущество в нескольких ключевых областях продолжает расти, сообщает Business Insider.

Фото: redstar.ru

По мнению автора издания, Москва сильнее Киева в нескольких стратегических областях. Для ВСУ ситуация сейчас сложная, они испытывают трудности, в то время как российская военная машина набирает обороты.

"Украинские войска в настоящее время страдают от нехватки боеприпасов и уступают в численности российской армии", — пишет журналист.

Кроме того, растут опасения по поводу будущей американской помощи Киеву, так как дополнительное финансирование задерживает Конгресс. Запад переживает, что прекращение поддержки может иметь катастрофические последствия для киевского режима.