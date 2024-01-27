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BI: У РФ есть преимущество перед Украиной в ключевых областях

Силовые структуры » Военные новости

Уже прошло практически два года с начала конфликта на Украине. Россия вновь перехватила инициативу, и ее преимущество в нескольких ключевых областях продолжает расти, сообщает Business Insider.

BI: У РФ есть преимущество перед Украиной в ключевых областях
Фото: redstar.ru

По мнению автора издания, Москва сильнее Киева в нескольких стратегических областях. Для ВСУ ситуация сейчас сложная, они испытывают трудности, в то время как российская военная машина набирает обороты.

"Украинские войска в настоящее время страдают от нехватки боеприпасов и уступают в численности российской армии", — пишет журналист.

Кроме того, растут опасения по поводу будущей американской помощи Киеву, так как дополнительное финансирование задерживает Конгресс. Запад переживает, что прекращение поддержки может иметь катастрофические последствия для киевского режима.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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