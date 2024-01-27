Боец ВС РФ в одиночку захватил в плен пятерых украинских разведчиков

Российский боец в одиночку захватил в плен пятерых разведчиков ВСУ

Боец российской армии в одиночку захватил в плен пятерых разведчиков Вооружённых сил Украины.

Фото: ru.sputnik.kg

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Неравный бой завязался под Авдеевкой. Боец 9-й бригады российского подразделения обнаружил приближение украинской группы разведчиков и забросал их гранатами.

В итоге пятеро раненых всушника выкинули белый флаг и, запросив пощады, сдались в плен.

Ранее сообщалось, как боевик ВСУ, получивший две контузии, и не сумевший вовремя вернуться в свою часть, сядет в тюрьму на 5 лет