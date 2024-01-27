Боец российской армии в одиночку захватил в плен пятерых разведчиков Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Неравный бой завязался под Авдеевкой. Боец 9-й бригады российского подразделения обнаружил приближение украинской группы разведчиков и забросал их гранатами.
В итоге пятеро раненых всушника выкинули белый флаг и, запросив пощады, сдались в плен.
Ранее сообщалось, как боевик ВСУ, получивший две контузии, и не сумевший вовремя вернуться в свою часть, сядет в тюрьму на 5 лет
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.