Киев не может организовать мобилизацию, а украинцы перестали верить власти

Запад: офис президента Украины не может организовать мобилизацию в стране

Офис президента Украины не может организовать мобилизацию, а сами украинцы уже не верят пропаганде.

Фото: Сайт президента Украины

Об этом вовсю начали писать западные СМИ.

Например статья в The New York Times содержит ряд важных и тревожных выводов о ситуации с мобилизацией в Украине.

Во-первых, автор указывает на то, что первоначальный патриотический подъем, который побудил десятки тысяч украинцев добровольно записаться в армию, уже позади. Все больше мужчин уклоняются от призыва, и даже те, кто соглашается служить, часто не имеют необходимой ни подготовки, ни мотивации.

Во-вторых, издание указало на то, что правительство Украины сталкивается с серьезными трудностями в организации эффективной мобилизации. Законопроект о мобилизации, который был внесён в парламент, вызвал широкое недовольство масс из-за опасений, что он может привести к нарушениям прав человека и социальной напряженности.

Также указывается на то, что российская спецоперация начинает оказывать всё более негативное влияние на экономику Украины. Иностранную военную и финансовую помощь становится всё труднее получить, что затрудняет для Киева поддержание своей армии и экономики.

В целом, The New York Times рисует довольно мрачную картину ситуации с мобилизацией в Украине. Газета ставит под сомнение способность Киева продолжать сопротивление России.