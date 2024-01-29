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Российская армия совершила прорыв на 40 километров на Купянск

Российская армия совершила прорыв на Харьков на 40 километров!

Силовые структуры

Сегодняшний день, 29 января, можно будет вписать золотыми буквами в историю спецоперации.

Российская армия совершила прорыв на Харьков на 40 километров!
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Появились официальные подтверждения о продвижении ВС РФ на 40 километров в треугольнике: Крахмальное — Табаевка — Котляровка.

"Чудо — не преувеличиваем: прорыв на 40 км, наши парни просто молодцы! Победу вынуждены были признать даже CNN", — пишут военкоры.

В материале CNN подчёркивается, что бойцы России увеличили количество наступательных операций. И уже второй день ведут по 50 прорывов, из-за чего националисты вынуждены постоянно пятиться.

Российская армия вперёд идёт по всей линии, ВСУ только и остаётся, что рассказывать "об удержании". Хотя и там на самом деле им гордиться там нечем.

Остаётся лишь добавить, что за провалы при обороне снят с должности комбриг 103-й бригады фольксштурма полковник Курко. Так что противник потери оценивают трезво.

Сегодняшний день стал ещё одним доказательством того, что Россия уверенно продвигается к своим целям в специальной военной операции на Украине. Наши парни показывают настоящий героизм и мужество.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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