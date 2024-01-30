Запад объяснил, почему Зеленскому стоит начать переговоры с Россией

Focus: Зеленскому надо первому сесть за пока ещё свободный стол переговоров

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует скорее начать переговоры с Москвой.

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5836

Об этом сообщает издание Focus.

На фоне американских выборов поддержка Белого дома ослабевает. У ВСУ почти не осталось боеприпасов, а Европейский Союз не сможет обеспечить Украину всем необходимым. Мир уже устал от этого конфликта, а альянс НАТО не заинтересован в дальнейшей его эскалации, считает автор статьи.



Поэтому у Зеленского есть серьёзные причины "первым сесть за пока ещё свободный стол переговоров". Даже если президент России не ждёт его там, глава Незалежной обязан лично инициировать начало мирного урегулирования.

И это надо сделать как можно быстрее — пока не стало слишком поздно, подытожило издание.

