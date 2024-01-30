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Focus: Зеленскому надо первому сесть за пока ещё свободный стол переговоров

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Силовые структуры

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует скорее начать переговоры с Москвой.

Focus: Зеленскому надо первому сесть за пока ещё свободный стол переговоров
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5836

Об этом сообщает издание Focus.

На фоне американских выборов поддержка Белого дома ослабевает. У ВСУ почти не осталось боеприпасов, а Европейский Союз не сможет обеспечить Украину всем необходимым. Мир уже устал от этого конфликта, а альянс НАТО не заинтересован в дальнейшей его эскалации, считает автор статьи.  
 
Поэтому у Зеленского есть серьёзные причины "первым сесть за пока ещё свободный стол переговоров". Даже если президент России не ждёт его там, глава Незалежной обязан лично инициировать начало мирного урегулирования.

И это надо сделать как можно быстрее — пока не стало слишком поздно, подытожило издание.
 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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