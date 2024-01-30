Запад объяснил, почему Зеленскому стоит начать переговоры с Россией 

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует скорее начать переговоры с Москвой.
Об этом сообщает издание Focus.
На фоне американских выборов поддержка Белого дома ослабевает. У ВСУ почти не осталось боеприпасов, а Европейский Союз не сможет обеспечить Украину всем необходимым. Мир уже устал от этого конфликта, а альянс НАТО не заинтересован в дальнейшей его эскалации, считает автор статьи.
Поэтому у Зеленского есть серьёзные причины "первым сесть за пока ещё свободный стол переговоров". Даже если президент России не ждёт его там, глава Незалежной обязан лично инициировать начало мирного урегулирования.
И это надо сделать как можно быстрее — пока не стало слишком поздно, подытожило издание.
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