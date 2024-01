В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в зоне СВО: "Все базы"

Ракеты Вооружённых сил России могут ударить по каждой украинской военной базе.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic