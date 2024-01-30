В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в зоне СВО: "Все базы"

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Экс-агент ЦРУ: ракеты России могут ударить по каждой военной базе ВСУ

Ракеты Вооружённых сил России могут ударить по каждой украинской военной базе.

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Это заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Российская армия располагает большим количеством высокоточных ракет, которые могут поражать цели на большом расстоянии. Эти ракеты могут быть запущены из самолётов, кораблей, наземных установок или подводных лодок, отметил он.

У Украины есть некоторое количество средств противовоздушной обороны, но они вряд ли смогут перехватить все российские ракеты, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сказал аналитик.

Таким образом, российские войска теоретически могут нанести удар по любой военной базе ВСУ. Однако, на практике, они могут выбирать цели, которые представляют наибольшую угрозу для их войск или целей.