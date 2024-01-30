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Обозреватель Даманцев: новейший комплекс "Сыч" будет проблемой для ВСУ

Самолёты Су-34 могут получить новый смертоносный комплекс "Сыч"

Силовые структуры

Вскоре у ВСУ могут возникнуть новые проблемы.

Самолёты Су-34 могут получить новый смертоносный комплекс "Сыч"
Фото: ru.wikipedia.org

К такому приходит обозреватель "Военного дела" Евгений Даманцев, анализируя свежие фото летающей лаборатории — российского высотного самолета М-55.

Именно у него под крылом эксперт заметил контейнеры новейшего радиолокационного комплекса "Сыч". Данный комплекс находится на стадии завершения испытаний и уже проходит программную оптимизацию для применения в составе радиолокационного оборудования самолётов Су-34, убеждён эксперт.

При задействовании в качестве носителя этого истребителя-бомбардировщика с рабочей высотой 15 км дальность обзора "Сыча" будет достигать более полутысячи км. Кроме того, вскрыв технику врага, штурмовики смогут мгновенно нанести удар по ней всем широчайшим спектром вооружений.

Контейнерный комплекс "Сыч" превратит Су-34М в разведывательно-ударную платформу — многорежимный радар с двухсторонней пассивной фазированной решеткой "Пика-М" обнаружит РСЗО или ЗРК на удалении 270-300 км.

"САУ Paladin могут обнаруживаться на удалении 180-220 км, а рассредоточенные американские гаубицы M777 на удалении 120-130 км", — подчеркнул Даманцев.

Пара таких" Су-34М обнаружат выдвигающие на огневые позиции РСЗО HIMARS САУ Archer и нанесут по ним мгновенный удар тактическими крылатыми ракетами Х-59МК2.

Таким образом, обретение комплекса "Сыч" в разы увеличит ситуационную осведомлённость ВС РФ и ласт возможность видеть и уничтожать всю технику врага на глубине в 300-600 км, подытожил обозреватель.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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