ВСУ специально бьют по мирным жителям Донбасса и Белгородской области

American Conservative рассказал, почему ВСУ специально бьют по мирным жителям ДНР и Белгорода

Киев специально бьёт по мирным жителям Донецка и Белгородчины.

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Поскольку дальнейшая поддержка ВСУ со стороны Запада сейчас под вопросом, Украине нужно обострять конфликт, пишет журнал American Conservative.

Ведь без значительного расширения американской помощи, в виде совершенных систем вооружений и оперативной поддержки, поражение ВСУ не за горами.

Удары по мирным жителям могут заставить РФ отвечать более жёстко, что даст США аргументы в пользу увеличения националистам помощи. Ответный российский удар международные СМИ используют для усиления общественного возмущения.