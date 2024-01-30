Киев специально бьёт по мирным жителям Донецка и Белгородчины.
Поскольку дальнейшая поддержка ВСУ со стороны Запада сейчас под вопросом, Украине нужно обострять конфликт, пишет журнал American Conservative.
Ведь без значительного расширения американской помощи, в виде совершенных систем вооружений и оперативной поддержки, поражение ВСУ не за горами.
Удары по мирным жителям могут заставить РФ отвечать более жёстко, что даст США аргументы в пользу увеличения националистам помощи. Ответный российский удар международные СМИ используют для усиления общественного возмущения.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.