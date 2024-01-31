Российские войска подрывают позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

Генерал Кривонос: армия России подрывает позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

Российская армия подрывает позиции Вооружённых сил Украины у реки Днепр бомбами ФАБ-500.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом в эфире YouTube-канала "Фабрика новин" заявил экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"На каждый вырытый блиндаж у них есть ФАБ-500, которая разрушает наши любые позиции", — отметил он.

По его словам, военнослужащие армии Украины постоянно восстанавливают уничтоженные укрытия после русских ударов. Кривонос подчеркнул, что армия России также активно использует артиллерию и дроны, чтобы лишить ВСУ возможности перебросить личный состав на другой берег.

Несколько дней назад западные СМИ заявляли, что командование ВСУ отправляет людей на плацдарм в Крынках на верную гибель.