Российские войска подрывают позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

Российская армия подрывает позиции Вооружённых сил Украины у реки Днепр бомбами ФАБ-500.
Об этом в эфире YouTube-канала "Фабрика новин" заявил экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"На каждый вырытый блиндаж у них есть ФАБ-500, которая разрушает наши любые позиции", — отметил он.
По его словам, военнослужащие армии Украины постоянно восстанавливают уничтоженные укрытия после русских ударов. Кривонос подчеркнул, что армия России также активно использует артиллерию и дроны, чтобы лишить ВСУ возможности перебросить личный состав на другой берег.
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