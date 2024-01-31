Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Мясников: диабет второго типа может возникнуть и при нормальном весе
"Друг" Зеленского — президент Макрон призвал ЕС к мерам против экспорта с Украины
"Руспродсоюз" сообщил о снижении средней цены на яйца на 1,5%
Fox News: Кандидатуру Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Средний срок ипотеки в РФ может увеличиться ещё на пару лет
Пудра для волос: продукт, который сохранит прическу даже под шапкой
The Times: Зеленский не нашёл замены Залужному
Al Arabiya: США получат экономический удар, если Техас отделится
Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главкома ВСУ

The Economist: глава ГУР Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главкома ВСУ

0:30
Силовые структуры

Глава ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался от должности главнокомандующего ВСУ.

The Economist: глава ГУР Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главкома ВСУ
Фото: wikimedia.org by https://www.president.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

Об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным сайта издания, со ссылкой на источники, Буданова рассматривали как одного из основных кандидатов на замену нынешнего главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ещё одного самым вероятным претендентом называли начальника Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Украина будет полигоном для новой бомбы дальнего действия — GLSDB Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
Замерзание антифриза: три причины и пять шагов по предотвращению проблем с охлаждением двигателя
Рассказываем способы хранения укропа, который обязательно посадите у себя на огороде
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
Последние материалы
Fox News: Кандидатуру Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Средний срок ипотеки в РФ может увеличиться ещё на пару лет
Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Пудра для волос: продукт, который сохранит прическу даже под шапкой
The Economist: глава ГУР Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главкома ВСУ
The Times: Зеленский не нашёл замены Залужному
Доказано влияние особенностей зрения пчёл и птиц на цветы
Al Arabiya: США получат экономический удар, если Техас отделится
Эндокринолог Павлова: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению
Сомнолог Царева: установка нескольких будильников грозит спутанностью сознания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников