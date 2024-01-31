Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главкома ВСУ

Глава ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался от должности главнокомандующего ВСУ.
Об этом пишет британский журнал The Economist.
По данным сайта издания, со ссылкой на источники, Буданова рассматривали как одного из основных кандидатов на замену нынешнего главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Ещё одного самым вероятным претендентом называли начальника Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского.
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