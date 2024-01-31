"Летающий хлам". Киев отказался от австралийских истребителей Hornet

Украина отказалась от австралийских истребителей F/A-18 Hornet, назвав их "летающим хламом".
Украина обратилась к Австралии с просьбой о предоставлении истребителей Hornet в качестве военной помощи. Та согласилась предоставить Киеву 41 истребитель, но украинская сторона, проведя их оценку, пришла к выводу, что они не соответствуют её потребностям.
Высокопоставленный украинский чиновник, слова которого приводит Australian Financial Review, заявил, что истребители Hornet устарели и не могут противостоять российским самолётам. Он также отметил, что Украина не располагает необходимыми ресурсами для их обслуживания и ремонта.
"Нам не нужен ваш летающий хлам", — сказал украинский чиновник.
Отказ Киева от австралийских истребителей вызвал разочарование в Канберре. Теперь Украине едва ли стоит рассчитывать на поддержку со стороны австралийцев.
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