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"Летающий хлам". Киев отказался от австралийских истребителей Hornet

Украина отказалась от австралийских истребителей Hornet: "Летающий хлам"

Силовые структуры

Украина отказалась от австралийских истребителей F/A-18 Hornet, назвав их "летающим хламом".

Украина отказалась от австралийских истребителей Hornet: "Летающий хлам"
Фото: Military.com by Cpl. Matthew Callahan

Украина обратилась к Австралии с просьбой о предоставлении истребителей Hornet в качестве военной помощи. Та согласилась предоставить Киеву 41 истребитель, но украинская сторона, проведя их оценку, пришла к выводу, что они не соответствуют её потребностям.

Высокопоставленный украинский чиновник, слова которого приводит Australian Financial Review, заявил, что истребители Hornet устарели и не могут противостоять российским самолётам. Он также отметил, что Украина не располагает необходимыми ресурсами для их обслуживания и ремонта.

"Нам не нужен ваш летающий хлам", — сказал украинский чиновник.

Отказ Киева от австралийских истребителей вызвал разочарование в Канберре. Теперь Украине едва ли стоит рассчитывать на поддержку со стороны австралийцев.

 

У Австралии есть 46 готовых к бою F/A-18 Hornet уровня A++ на складе|Их можно СЕЙЧАС отдать Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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