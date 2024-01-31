В Европе заявили, что мягкое увольнение Залужного провалилось

Владимир Зеленский хочет избавиться от главкома ВСУ Валерия Залужного.
Одна попытка провалилась, вызвав большой переполох. А что дальше? Об этом задаёт вопрос немецкое издание Der Spiegel.
Сегодня в Киеве мало единства среди руководителей. Президент Зеленский при личной встрече в понедельник даже тщетно попытался убедить главкома уйти в отставку.
Известно, что отношения между ними натянутые. Администрация президента подозревает генерала в политических амбициях, но население доверяет ему больше, чем Зеленскому, пишет издание
Отношения между ними стали напряженными с тех пор, как Залужный без согласования в британском журнале "Экономист" опубликовал статью о ходе конфликта.
И наконец, очевидны их разногласия по поводу военного подхода. Президенту не хватает успехов, а также конкретных планов по освобождению территорий. Разногласия усугубляются потребностями ВСУ в кадрах. Генштаб просил его мобилизовать 500 тысяч солдат, сказал Зеленский.
"Мне нужны дополнительные аргументы для этого", — ответил он тогда военным.
Теперь мягкое увольнение потерпело крах. Залужный не хочет уходить, а президент не хочет его увольнять.
Западные аналитики говорят о "психологическом кризисе" между ними и видят новые риски для Зеленского.
"Ситуация на фронте не улучшится, пока не появятся новые ресурсы — независимо от фамилии главкома ВСУ. И тогда многие будут винить в отсутствии успехов президента или преемника Залужного", — подытожили авторы статьи.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.