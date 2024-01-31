В Европе заявили, что мягкое увольнение Залужного провалилось

Der Spiegel: "Мягкое увольнение Залужного, которое провалилось с треском"

Владимир Зеленский хочет избавиться от главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

Одна попытка провалилась, вызвав большой переполох. А что дальше? Об этом задаёт вопрос немецкое издание Der Spiegel.

Сегодня в Киеве мало единства среди руководителей. Президент Зеленский при личной встрече в понедельник даже тщетно попытался убедить главкома уйти в отставку.

Известно, что отношения между ними натянутые. Администрация президента подозревает генерала в политических амбициях, но население доверяет ему больше, чем Зеленскому, пишет издание

Отношения между ними стали напряженными с тех пор, как Залужный без согласования в британском журнале "Экономист" опубликовал статью о ходе конфликта.

И наконец, очевидны их разногласия по поводу военного подхода. Президенту не хватает успехов, а также конкретных планов по освобождению территорий. Разногласия усугубляются потребностями ВСУ в кадрах. Генштаб просил его мобилизовать 500 тысяч солдат, сказал Зеленский.

"Мне нужны дополнительные аргументы для этого", — ответил он тогда военным.

Теперь мягкое увольнение потерпело крах. Залужный не хочет уходить, а президент не хочет его увольнять.

Западные аналитики говорят о "психологическом кризисе" между ними и видят новые риски для Зеленского.