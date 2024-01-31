Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дима Билан опубликовал ностальгические снимки в интерьере времён СССР
Психиатр Фомин назвал привычки, говорящие о психическом расстройстве: плевать через левое плечо
Срок годности пластических операций: когда нужно обновлять грудь и нос
Генерал ВСУ Марченко: дальнобойное оружие может изменить ход СВО
Госдепартамент США опровергает сообщения о замедлении вступления Украины в НАТО
Михалков назвал Слепакова* современным Гоголем и пожалел об его отъезде из России
Водителям объяснили, почему не нужно бояться расхода моторного масла
СМИ: США и Британия атакуют хуситов в Йемене
The Lancet: Ученые объяснили, как образование продлевает жизнь
Турция о поставках F-35: можем протестировать на них российские С-400

Пентагон очень хочет вернуть Турцию в семью F-35

1:20
Силовые структуры

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 28 января в Турции одобрила членство Швеции в НАТО.

Пентагон очень хочет вернуть Турцию в семью F-35
Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщает издание CNN Türk.

Она "прошлась" по теме продаж F-16 Турции, а также поразмышляла о выводе ВС США из Сирии. Для американской безопасности важно, чтобы Анкара усовершенствовала парк F-16, заявила она.

"Честно говоря, не могу точно сказать, когда будут готовы новые самолёты, но очевидно, что их приобретение Турцией является приоритетом для США", — подчеркнула Нуланд.

Она напомнила, что в сфере оборонки у них есть некоторые проблемы из-за того, что турки подверглись санкциям, которые были связаны с решением Реджепа Эрдогана закупить системы ПВО С-400 у России.

Но США очень надо, чтобы Анкара купила у Вашингтона ЗРК Patriot, и если они смогут "решить вопрос" с С-400, то США будут рады опять принять Турцию в семью F-35, заявила замгоссекретаря.

Однако самые горячие головы в турецком правительстве не только против вступления Швеции в НАТО, но и не желают покупать вооружение у страны, которая постоянно вставляет им "палки в колёса", отмечает издание.

"На самолётах F-35 мы можем протестировать российские С-400", — подчёркивают радикально настроенные турки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде

Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.

Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
США выдохлись: Кувейт отправляет на Украину 150 югославских танков М84 Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
Потрясающий салат из свёклы дополнит ваш обед или ужин
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева
Последние материалы
Генерал ВСУ Марченко: дальнобойное оружие может изменить ход СВО
Госдепартамент США опровергает сообщения о замедлении вступления Украины в НАТО
Михалков назвал Слепакова* современным Гоголем и пожалел об его отъезде из России
Пентагон очень хочет вернуть Турцию в семью F-35
Водителям объяснили, почему не нужно бояться расхода моторного масла
СМИ: США и Британия атакуют хуситов в Йемене
The Lancet: Ученые объяснили, как образование продлевает жизнь
Нутрициолог Писарева объяснила пользу от жевательной резинки: улучшение пищеварение
Помидоры и огурцы: как выращивать овощи вместе
Группу "Би-2" от депортации в РФ спасли российские иноагенты за рубежом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников