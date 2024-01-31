Турция о поставках F-35: можем протестировать на них российские С-400

Пентагон очень хочет вернуть Турцию в семью F-35

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 28 января в Турции одобрила членство Швеции в НАТО.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщает издание CNN Türk.

Она "прошлась" по теме продаж F-16 Турции, а также поразмышляла о выводе ВС США из Сирии. Для американской безопасности важно, чтобы Анкара усовершенствовала парк F-16, заявила она.

"Честно говоря, не могу точно сказать, когда будут готовы новые самолёты, но очевидно, что их приобретение Турцией является приоритетом для США", — подчеркнула Нуланд.

Она напомнила, что в сфере оборонки у них есть некоторые проблемы из-за того, что турки подверглись санкциям, которые были связаны с решением Реджепа Эрдогана закупить системы ПВО С-400 у России.

Но США очень надо, чтобы Анкара купила у Вашингтона ЗРК Patriot, и если они смогут "решить вопрос" с С-400, то США будут рады опять принять Турцию в семью F-35, заявила замгоссекретаря.

Однако самые горячие головы в турецком правительстве не только против вступления Швеции в НАТО, но и не желают покупать вооружение у страны, которая постоянно вставляет им "палки в колёса", отмечает издание.