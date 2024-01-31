Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 28 января в Турции одобрила членство Швеции в НАТО.
Об этом сообщает издание CNN Türk.
Она "прошлась" по теме продаж F-16 Турции, а также поразмышляла о выводе ВС США из Сирии. Для американской безопасности важно, чтобы Анкара усовершенствовала парк F-16, заявила она.
"Честно говоря, не могу точно сказать, когда будут готовы новые самолёты, но очевидно, что их приобретение Турцией является приоритетом для США", — подчеркнула Нуланд.
Она напомнила, что в сфере оборонки у них есть некоторые проблемы из-за того, что турки подверглись санкциям, которые были связаны с решением Реджепа Эрдогана закупить системы ПВО С-400 у России.
Но США очень надо, чтобы Анкара купила у Вашингтона ЗРК Patriot, и если они смогут "решить вопрос" с С-400, то США будут рады опять принять Турцию в семью F-35, заявила замгоссекретаря.
Однако самые горячие головы в турецком правительстве не только против вступления Швеции в НАТО, но и не желают покупать вооружение у страны, которая постоянно вставляет им "палки в колёса", отмечает издание.
"На самолётах F-35 мы можем протестировать российские С-400", — подчёркивают радикально настроенные турки.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.