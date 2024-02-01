"Царьград": США выводят Залужного из игры перед большими поражениями

"Царьград": Америка приготовит Залужного по проверенному "рецепту"

CNN сообщил, что главкома Валерия Залужного "уйдут" до конца недели.

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Кандидат исторических наук, журналист-международник Сергей Латышев склонен этому верить.

"Дело в том, что в ближайшие месяцы Украине на фронте будет очень несладко. После наших выборов, я уверен, начнется довольно мощное наступление. Украина, скорее всего, потеряет ещё несколько областей", — цитирует "Царьград" аналитика.

По его словам, поэтому Залужному надо сохранить репутацию, поскольку он популярен на Украине, несмотря на то, что он "мясник и пьяница". И это поражение очень больно ударит по его репутации. Поэтому Вашингтон заранее выводит своего человека из-под удара.

Поражение свалят на Зеленского, а потом поставят Залужного вместо него, отметил эксперт, припомнив исторический прецедент, когда американцы такое уже провернули.

В 1942 году Вашингтон развернул бурную кампанию в прессе — мол, у нас есть отличный генерал, который пока не на своем месте. И перед самой сдачей вывезли Макартура из Филиппин. Затем ему поручили командование силами союзников в юго-западной тихоокеанской части. И позора избежали, и сохранили сильного военачальника.