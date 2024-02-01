Генерал ВСУ Марченко предсказал "страшное" наступление России

Россия опять попытается отсечь Украину от Чёрного моря.
Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, "удивив" новыми громкими заявлениями о планах ВС РФ. Он уверен, что армия России может снова пойти на Киев, цитирует его издание TCN.ua.
Он призвал украинское общество "ожидать худшего", предположив, что армия России сможет отрезать Украину от Чёрного моря, сильно ослабив Незалежную.
По его словам, Генштабу надо сейчас выстраивать три линии обороны.
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