Генерал ВСУ Марченко предсказал "страшное" наступление России

Генерал ВСУ Марченко удивил прогнозом о наступлении ВС РФ: "Готовимся к худшему"

Россия опять попытается отсечь Украину от Чёрного моря.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, "удивив" новыми громкими заявлениями о планах ВС РФ. Он уверен, что армия России может снова пойти на Киев, цитирует его издание TCN.ua.

Он призвал украинское общество "ожидать худшего", предположив, что армия России сможет отрезать Украину от Чёрного моря, сильно ослабив Незалежную.

По его словам, Генштабу надо сейчас выстраивать три линии обороны.