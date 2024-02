Российские таможенники задержали контрабандную форму ВСУ, которую везли в Польшу из Китая

Обмундирование с символикой ВСУ задержали на пункте пропуска "Забайкальск" при проверке грузового поезда. Состав следовал в Польшу из Поднебесной, передаёт "МК". На форме были отличительные знаки армии Украины и города, куда нужно было отвезти обмундирование.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website