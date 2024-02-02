Российские таможенники задержали контрабандную форму ВСУ, которую везли в Польшу из Китая

ФТС: в Забайкалье задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ

Обмундирование с символикой ВСУ задержали на пункте пропуска "Забайкальск" при проверке грузового поезда. Состав следовал в Польшу из Поднебесной, передаёт "МК". На форме были отличительные знаки армии Украины и города, куда нужно было отвезти обмундирование.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"По документам была указана спортивная и рабочая одежда… Один контейнер открыли, а там баулы с адресами в Незалежную", — сообщил начальник таможни города Читы Владимир Игнатьев.

Отмечается, что баулы с формой для укронацистов были упакованы заводским способом и помещены в вакуумную пленку. Из-за этого после распаковки контейнера требуется 5-6 дополнительных, чтобы запаковать всё обратно. Таможенник проинформировал, что проверка содержимого баулов ещё не закончена. Он добавил, что досмотр будет идти неделю, а уголовное дело еще не открыто.