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Российские таможенники задержали контрабандную форму ВСУ, которую везли в Польшу из Китая

ФТС: в Забайкалье задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ

Силовые структуры » ФСБ

Обмундирование с символикой ВСУ задержали на пункте пропуска "Забайкальск" при проверке грузового поезда. Состав следовал в Польшу из Поднебесной, передаёт "МК". На форме были отличительные знаки армии Украины и города, куда нужно было отвезти обмундирование.

ФТС: в Забайкалье задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"По документам была указана спортивная и рабочая одежда… Один контейнер открыли, а там баулы с адресами в Незалежную", — сообщил начальник таможни города Читы Владимир Игнатьев.

Отмечается, что баулы с формой для укронацистов были упакованы заводским способом и помещены в вакуумную пленку. Из-за этого после распаковки контейнера требуется 5-6 дополнительных, чтобы запаковать всё обратно. Таможенник проинформировал, что проверка содержимого баулов ещё не закончена. Он добавил, что досмотр будет идти неделю, а уголовное дело еще не открыто.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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