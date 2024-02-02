"Царьград": "Сенсация" Херша о Залужном даже на новость не тянет

"Царьград": "Сенсация" Херша о Залужном — попытка США подтолкнуть Россию к миру?

Американский журналист Сеймур Херш на днях заявил, что президент Зеленский хочет отправить главкома Залужного в отставку из-за его тайных переговоров с Западом о завершении конфликта с Россией.

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Уже давно понятно, что украинцы ведут тайные переговоры с американцами. Причём инициатор — Белый дом, сообщает политолог Игорь Пшеничников.

"Что самое страшное, чего США боятся, — это того, что Россия дойдёт буквально до украино-польской границы. Тогда от Украины ничего не останется. Задача американцев в том, чтобы оставить за собой некую территорию, которую можно было бы назвать Украиной, и в дальнейшем использовать, как плацдарм для нанесения вреда России. В этом смысле то, что пишет Херш, конечно, никакая не новость", — цитирует "Царьград" обозревателя.

Вашингтон хочет найти выход, при котором ни США, ни Украина не будут инициаторами мирных переговоров. Якобы Кремль более всего заинтересован в мире и обратился сам с предложением о мире.

А слова Херша — обычный сигнал Москве о том, что Белый дом хочет мира и такими закулисными путями просит Россию подыграть им, подытожил Пшеничников.