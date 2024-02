"Царьград": "Сенсация" Херша о Залужном даже на новость не тянет

Американский журналист Сеймур Херш на днях заявил, что президент Зеленский хочет отправить главкома Залужного в отставку из-за его тайных переговоров с Западом о завершении конфликта с Россией.

Фото: flickr.com by Institute for Policy Studies is licensed under Attribution 2.0 Generic