Американский журналист Сеймур Херш на днях заявил, что президент Зеленский хочет отправить главкома Залужного в отставку из-за его тайных переговоров с Западом о завершении конфликта с Россией.
Уже давно понятно, что украинцы ведут тайные переговоры с американцами. Причём инициатор — Белый дом, сообщает политолог Игорь Пшеничников.
"Что самое страшное, чего США боятся, — это того, что Россия дойдёт буквально до украино-польской границы. Тогда от Украины ничего не останется. Задача американцев в том, чтобы оставить за собой некую территорию, которую можно было бы назвать Украиной, и в дальнейшем использовать, как плацдарм для нанесения вреда России. В этом смысле то, что пишет Херш, конечно, никакая не новость", — цитирует "Царьград" обозревателя.
Вашингтон хочет найти выход, при котором ни США, ни Украина не будут инициаторами мирных переговоров. Якобы Кремль более всего заинтересован в мире и обратился сам с предложением о мире.
А слова Херша — обычный сигнал Москве о том, что Белый дом хочет мира и такими закулисными путями просит Россию подыграть им, подытожил Пшеничников.
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