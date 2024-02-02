Эксперт Баранец: снарядный голод ВСУ — дезинформация для простаков

Эксперт Баранец: "Снарядный голод ВСУ — дезинформация для лохов"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев переходит к стратегической обороне, для накопления мобилизационного резерва и боеприпасов, а в перспективе начать второй "контрнаступ".

Фото: realtribune.ru

Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

"Идёт ожидание новых партий западного оружия, армия чистит пёрышки, готовится. В массовом порядке принята комплексная программа Запада по поставкам боеприпасов для украинской армию", — на канале "БелТА" сказал аналитик.

По его словам, пресловутый "снарядный голод" армии Украины — дезинформация, "рассчитанная на лохов, на дураков".

У ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы крошить и Донецк, и Белгородскую область, подчеркнул Баранец.

По его словам, Киев планирует возобновить контрнаступление.