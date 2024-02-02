Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Театре на Трубной покажут спектакль "Лондонский треугольник"
Николай Дроздов опроверг слухи о своей госпитализации
Каким бывает пилинг для лица и кому он противопоказан
В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно
Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Журналист NBC: поклонники хоккея в Вашингтоне обожают Овечкина
Диетолог Дианова назвала шаурму самым полезным фастфудом
Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед
Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину
Эксперт Баранец: снарядный голод ВСУ — дезинформация для простаков

Эксперт Баранец: "Снарядный голод ВСУ — дезинформация для лохов"

0:58
Силовые структуры

Киев переходит к стратегической обороне, для накопления мобилизационного резерва и боеприпасов, а в перспективе начать второй "контрнаступ".

Эксперт Баранец: "Снарядный голод ВСУ — дезинформация для лохов"
Фото: realtribune.ru

Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

"Идёт ожидание новых партий западного оружия, армия чистит пёрышки, готовится. В массовом порядке принята комплексная программа Запада по поставкам боеприпасов для украинской армию", — на канале "БелТА" сказал аналитик.

По его словам, пресловутый "снарядный голод" армии Украины — дезинформация, "рассчитанная на лохов, на дураков".

У ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы крошить и Донецк, и Белгородскую область, подчеркнул Баранец.

По его словам, Киев планирует возобновить контрнаступление.

"Мы ждём, когда эти компоненты Киев выполнит — мобилизация, оружие, боеприпасы, вот тогда, на мой взгляд, Украина будет думать о "контрнаступе" номер два", — родытожил эксперт.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности
В ЕС раскрыли три сценария конфликта на Украине в 2024 году Петр Ермилин Автоэксперт рассказал, как уменьшить расход топлива при использовании климат-контроля Ирина Гусакова Третий американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее за 9 месяцев Дмитрий Плотников
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Последние материалы
В Театре на Трубной покажут спектакль "Лондонский треугольник"
Николай Дроздов опроверг слухи о своей госпитализации
Каким бывает пилинг для лица и кому он противопоказан
В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно
Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Журналист NBC: поклонники хоккея в Вашингтоне обожают Овечкина
Диетолог Дианова назвала шаурму самым полезным фастфудом
Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед
Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину
Необычный и удобный способ выращивания растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников