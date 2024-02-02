Эксперт Баранец: снарядный голод ВСУ — дезинформация для простаков

Киев переходит к стратегической обороне, для накопления мобилизационного резерва и боеприпасов, а в перспективе начать второй "контрнаступ".
Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.
"Идёт ожидание новых партий западного оружия, армия чистит пёрышки, готовится. В массовом порядке принята комплексная программа Запада по поставкам боеприпасов для украинской армию", — на канале "БелТА" сказал аналитик.
По его словам, пресловутый "снарядный голод" армии Украины — дезинформация, "рассчитанная на лохов, на дураков".
У ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы крошить и Донецк, и Белгородскую область, подчеркнул Баранец.
По его словам, Киев планирует возобновить контрнаступление.
"Мы ждём, когда эти компоненты Киев выполнит — мобилизация, оружие, боеприпасы, вот тогда, на мой взгляд, Украина будет думать о "контрнаступе" номер два", — родытожил эксперт.
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