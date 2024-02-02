Немецкий эксперт оценил боеспособность бундесвера: 16 танков

Эксперт из Германии: бундесвер способен лишь "умереть с достоинством"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия ФРГ находится в критическом положении.

Фото: voennoedelo.com

Об этом сообщает немецкий военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета.

Несмотря на громкие слова главы минобороны, плохо обстоят дела с оружием и подготовкой солдат и у других стран ЕС. Если начнется война с РФ, у бундесвера не будет ни единого шанса, в интервью "Redaktionsnetzwerk Deutschland" сказал Найтцель.

В настоящее время ВС Германии, конечно, будут сражаться, но на сегодня они могут разве лишь "умирать достойно".

"В настоящее время страну, если сказать грубо, защищают 16 немецких танков Leopard 2", — подчеркнул обозреватель, отметив, что итальянцы и французы "прикрыты" не лучше Германии.

Он раскритиковал правительство, призвав "набирать обороты" в военной сфере.