Армия ФРГ находится в критическом положении.
Об этом сообщает немецкий военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета.
Несмотря на громкие слова главы минобороны, плохо обстоят дела с оружием и подготовкой солдат и у других стран ЕС. Если начнется война с РФ, у бундесвера не будет ни единого шанса, в интервью "Redaktionsnetzwerk Deutschland" сказал Найтцель.
В настоящее время ВС Германии, конечно, будут сражаться, но на сегодня они могут разве лишь "умирать достойно".
"В настоящее время страну, если сказать грубо, защищают 16 немецких танков Leopard 2", — подчеркнул обозреватель, отметив, что итальянцы и французы "прикрыты" не лучше Германии.
Он раскритиковал правительство, призвав "набирать обороты" в военной сфере.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.