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Немецкий эксперт оценил боеспособность бундесвера: 16 танков

Эксперт из Германии: бундесвер способен лишь "умереть с достоинством"

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Силовые структуры

Армия ФРГ находится в критическом положении.

Эксперт из Германии: бундесвер способен лишь "умереть с достоинством"
Фото: voennoedelo.com

Об этом сообщает немецкий военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета.

Несмотря на громкие слова главы минобороны, плохо обстоят дела с оружием и подготовкой солдат и у других стран ЕС. Если начнется война с РФ, у бундесвера не будет ни единого шанса, в интервью "Redaktionsnetzwerk Deutschland" сказал Найтцель.

В настоящее время ВС Германии, конечно, будут сражаться, но на сегодня они могут разве лишь "умирать достойно".

"В настоящее время страну, если сказать грубо, защищают 16 немецких танков Leopard 2", — подчеркнул обозреватель, отметив, что итальянцы и французы "прикрыты" не лучше Германии.

Он раскритиковал правительство, призвав "набирать обороты" в военной сфере.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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