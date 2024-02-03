США, а в частности, Пентагон могут поддержать самые суровые меры против главкома ВСУ Валерия Залужного.
Об этом заявил журналист и политолог Дмитрий Бабич.
"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит её заниматься спасением своих детей", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал журналист.
Он подчеркнул, что в отличие от президента Зеленского, Залужный на эту роль претендовать как раз может.
Харизма Зеленского — это харизма трусливого и плывущего по течению хамелеона. По всей вероятности, Запад это почувствовал и между главкомом ВСУ и нинешним президентом — выберут Зеленского, подытожил Бабич.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.