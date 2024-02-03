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Политолог Бабич: США поддержат самые суровые меры против Залужного

Политолог Бабич: Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного

Силовые структуры

США, а в частности, Пентагон могут поддержать самые суровые меры против главкома ВСУ Валерия Залужного.

Политолог Бабич: Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил журналист и политолог Дмитрий Бабич.

"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит её заниматься спасением своих детей", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал журналист.

Он подчеркнул, что в отличие от президента Зеленского, Залужный на эту роль претендовать как раз может.

Харизма Зеленского — это харизма трусливого и плывущего по течению хамелеона. По всей вероятности, Запад это почувствовал и между главкомом ВСУ и нинешним президентом — выберут Зеленского, подытожил Бабич.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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