Политолог Бабич: США поддержат самые суровые меры против Залужного

Политолог Бабич: Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного

США, а в частности, Пентагон могут поддержать самые суровые меры против главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил журналист и политолог Дмитрий Бабич.

"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит её заниматься спасением своих детей", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал журналист.

Он подчеркнул, что в отличие от президента Зеленского, Залужный на эту роль претендовать как раз может.

Харизма Зеленского — это харизма трусливого и плывущего по течению хамелеона. По всей вероятности, Запад это почувствовал и между главкомом ВСУ и нинешним президентом — выберут Зеленского, подытожил Бабич.