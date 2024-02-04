Мощнейшая атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога

Атака по объектам энергетики в Кривом Роге в субботу, 3 февраля, стала самой массовой за последний год.
Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго". Ремонтные работы после удара "Гераней" продолжаются вторые сутки, отмечает украинская компания.
Ремонтникам пришлось в течение суток два раза возвращать электричество потребителям в регионе, говорится в заявлении.
Напомним, что накануне вечером и сегодня ночью в Кривом Роге также прогремели взрывы, после чего начался мощнейший пожар. Местные власти пока не решаются делать какие-то заявления.
За неделю российская армия трижды атаковала энергетическую инфраструктуру города.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.