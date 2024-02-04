Мощнейшая атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога

"Укрэнерго": совершена мощная атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атака по объектам энергетики в Кривом Роге в субботу, 3 февраля, стала самой массовой за последний год.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/10646

Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго". Ремонтные работы после удара "Гераней" продолжаются вторые сутки, отмечает украинская компания.

Ремонтникам пришлось в течение суток два раза возвращать электричество потребителям в регионе, говорится в заявлении.

Напомним, что накануне вечером и сегодня ночью в Кривом Роге также прогремели взрывы, после чего начался мощнейший пожар. Местные власти пока не решаются делать какие-то заявления.

За неделю российская армия трижды атаковала энергетическую инфраструктуру города.