Командиры морской пехоты Вооружённых сил Украины намерено блокирует рации своих военнослужащих, которые пытаются закрепиться на левобережье Днепра.
Делается для того, чтобы боевики украинской армии не смогли выйти на связь с ВС РФ и сдаться им в плен.
Рации у военных 35-й и 36-й бригад морпехов ВСУ заблокированы на определенных частотах, что даёт возможность им переговариваться лишь с подразделениями на правом берегу Днепра, сообщают военкоры.
Отмечается, что в десантники, отправляемые на левобережье, теперь попадают наркоманы, алкоголики и провинившиеся военные из подразделений. Командиры армии Украины заранее вносят этих солдат в списки пропавших без вести.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.