Командование ВСУ специально блокирует рации солдат, чтобы те не сдавались русским

ВСУ пытаются штурмовать левобережье Днепра с заблокированными рациями

Командиры морской пехоты Вооружённых сил Украины намерено блокирует рации своих военнослужащих, которые пытаются закрепиться на левобережье Днепра.

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Делается для того, чтобы боевики украинской армии не смогли выйти на связь с ВС РФ и сдаться им в плен.

Рации у военных 35-й и 36-й бригад морпехов ВСУ заблокированы на определенных частотах, что даёт возможность им переговариваться лишь с подразделениями на правом берегу Днепра, сообщают военкоры.

Отмечается, что в десантники, отправляемые на левобережье, теперь попадают наркоманы, алкоголики и провинившиеся военные из подразделений. Командиры армии Украины заранее вносят этих солдат в списки пропавших без вести.